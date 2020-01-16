少數科技股主導美股走勢已經不是秘密了，但隨著近期科技股隨著美股牛市持續創高，這些公司對於股市的主導地位已經讓華爾街無法忍受。

外媒報導，摩根士丹利表示，蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和臉書等市值前五大美企，已佔標普500指數總市值的18%，創下歷史新高。該銀行美股策略主管Mike Wilson表示，這個比例是前所未有的，包含科技泡沫時期，「資本正以前所未有的方式追隨這些科技巨頭公司。」

這些公司是去年美股創下歷史性漲幅的最大貢獻者，且這趨勢在2020年沒有停止的跡象，已有多位華爾街分析師對科技巨頭的主導地位發出警告，認為未來股票可能會回落。

報導指出，蘋果在標普500指數中的權重在10月超過了4%，是該公司第6次超過這比例。Leuthold Group分析師Phil Segner指出，根據歷史經驗，這可能是該股的不祥之兆，因為過去5次蘋果突破4%的門檻時，接下來12個月中股價平均落後標普500指數近9%，「當它進入4%俱樂部，似乎是一個拋售契機」。

摩根士丹利分析師Mike Wilson表示，隨著這些科技巨頭的市值激增至歷史新高，但它們對大盤的收益貢獻近年來卻下降，這是股價的一個危險信號。

(中時電子報)