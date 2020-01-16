模特兒走台突然發生絆倒意外仍能保持鎮定時有傳聞，但跌到連胸罩都掉出來仍能一臉微笑、優雅走完全場，才真的是「整個場面我Hold住」！比利時14日舉行本年度「比利時小姐」大賽，其中23歲選手歐賽爾在舞台上重心不穩、一度絆倒，但她迅速起身恢復微笑，若無其事走完全場並奪后冠，直到舞台上留下一件無肩內衣，觀眾才發現那是歐賽爾絆倒時留下的。

比利時小姐選美大賽中，23歲選手歐賽爾在舞台上一度絆倒，甚至連內衣都掉出來，但她迅速起身恢復微笑，若無其事走完全場，自信的表現也讓她奪后冠。

據英媒《每日郵報》報導，來自比利時安特衛普的歐賽爾（Celine Van Ouytsel），決賽當天穿著一身藍白長裙禮服走上舞台，但在走台最後一段中突然絆倒、雙腳跪地，但她立即扶地起身後，迅速恢復微笑，充滿自信地張開雙手，優雅的身姿贏得滿堂博彩；但鏡頭一轉回舞台，才發現那是歐賽爾當時絆倒意外掉出的，讓觀眾再次對她的表現感到佩服。

歐賽爾也因自信的台風贏得本年比利時小姐選美后冠，她賽後受訪表示，「雖然摔倒了，但很榮幸我能成為大家生活中最好的例子；跌倒並不丟人，只需要再次站起來，生活中也是如此」。

這段影片也在全球社群媒體上狂傳，有粉絲留言「要贏得每一場比賽，就得跌倒了再爬起來」，也有網友稱她是鬥士，佩服她自信的表現讓觀眾「完全沒發現胸罩掉了」。歐賽爾將參加在泰國舉行的國際選美大賽，這段影片也讓她成為最可能摘下后冠的人選之一。

(中時電子報)