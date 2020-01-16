AI(人工智慧)影響力滲透入各行各業，你我的生活、工作環境，都已經默默被AI所包圍。知名商業管理權威雜誌《哈佛商業評論》稍早前公布了2019年全球AI五強名單，當中不乏你我都十分熟悉的美國科技業巨頭，而來自中國大陸的百度名列第四，五家公司都剛好來自美國與中國，展現了當前兩大AI強權的強勢。

《哈佛商業評論》公布的2019年全球AI五強名單依序是Google、蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、百度以及亞馬遜（Amazon.com）。該結果乃是由調研中心綜合投票所產生，投票的評定維度涉及擁有整套成系統的自主AI技術且全球領先（自然語音處理技術、機器視覺技術、智能語言技術、擴增實境技術等），且在全球範圍內高度認可的產品服務、商業化成功，且商業化程度對於行業發展有顯著推動性。換言之，上述五大入選公司都在獨立技術、商業影響力上被高度認可。

《哈佛商業評論》2019年五大AI領先公司名單。（摘自technology-info網站）

針對五大公司入選的原因，《哈佛商業評論》也連帶公布。他們認為Google擁有不同分工的AI人才、加上目標就是要打造數十億人都可使用的AI產品，在產業鏈、底層硬體、操作系統、核心演算法以及上層應用的佈局很全面。而蘋果雖然很少公開表明他們在AI領域的進展，但是他們將AI技術融入在產品以及服務中，再加上蘋果產品在全球銷售廣度以及用戶使用的深度，讓人們對於蘋果在AI領域取得了很高的認可。

而微軟則是在雲基礎上，相對於Google以及蘋果著重消費者端產品的打造，微軟更側重企業端服務，依企業需求打造結合AI的混合雲、智能雲之完整解決方案。亞馬遜則是在To C以及To B端都有很好發展AI的條件，針對企業端他們擁有雲端計算市場40％市占，在消費者端則是全球最大電商平台。在雲端計算服務上，亞馬遜主要產品都是面向企業端，但是在消費者端的Alexa也大放異彩，引領了全球智慧音箱的潮流。

最後針對百度，《哈佛商業評論》指出他們是中國大陸唯一一家軟硬一體的AI平台，在語音、視覺、知識圖譜、自然語言處理等核心技術層面都跟全球保持同樣水準。目前則積極推動AI落地，將技術應用於金融、客服、城市、醫療、互聯網以及工業等領域，是中國大陸產業智能化的領導者。

(中時電子報)