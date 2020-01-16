進入盛夏的澳洲除了持續遭野火肆虐外，還面臨乾旱困境，位在東南岸內陸的鄉村小鎮馬魯蘭迪（Murrurundi）已3年沒下過大雨，居民靠著從外地運水維生，當地甚至酒比水還要多。

澳洲小鎮馬魯蘭迪面臨嚴重乾旱，陷入完全斷水危機。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澳洲人口稠密的新南威爾斯省（NSW）除了遭野火肆虐，當地目前面臨的另一大問題是乾旱，由於全球氣候變遷，澳洲的夏季愈來愈長，氣溫升高、降雨卻減少，今年乾旱的程度是2017年以來之最，新南威爾斯省已連續3年降雨量低於125公厘，這在過去從未發生。

數千英畝土地一片貧脊，草木枯黃，樹木從根部直接枯死，這裡卻是澳洲的農業重鎮。

當中位在雪梨西北方3小時車程的馬魯蘭迪小鎮更是乾旱的中心，即便房舍沒有遭火嗜，居民的生活仍受到威脅，因為這裡是全澳洲最有可能完全斷水的地方。

晚間8時，在經過揮汗如雨的一天後，室外氣溫為攝氏42度，居民齊聚當地的小酒館，當被問及在旱災中生活是什麼滋味時，當地人布拉姆利（Warren Bramley）苦笑，「如果你喝酒，那你就會沒事。」

馬魯蘭迪已3年沒下過一場大雨，河川完全乾涸，居民每天需要從外地運來10至20趟水車，如果沒有水車，這小鎮3天內就會完全渴死，因此水車司機成為了當地的另類英雄。

一名在飯店工作的母親葳菈德（Rebecca Willard）說，為了省水，她必須一起為2個孩子洗澡，當地議會更限制每戶每周僅能洗2次衣服，但是葳菈德坦承，為了乾淨，她會偷偷洗第三次。

當地的牧場也損失慘重，由於飼養羊群、牛群的成本提高，部分牧場主人被迫將珍貴的牛羊送入屠宰場。

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(中時電子報)