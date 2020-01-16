農曆年最讓人期待的，除了可以過上春節連假外，還有年終獎金也終於入袋，而你打算好該如何運用這筆錢了嗎 ？ 建議你先別急著花掉，可以從基本的債務、儲蓄到消費三大方向做好規劃，學會善用理財工具以及活動好康，不僅讓你的年終發揮最大效益，還替自己的戶頭加薪，就讓我們接著看下去吧 !

檢視必要支出，先理好債再來談理財

許多人拿到年終就想著花錢犒賞自己或是過年包紅包。但其實能有更好的金錢調配，首先檢視自己債務項目，如房貸、車貸等高利率債務還起，就算貸款利率不高，只要有機會償還貸款本金，就能有效降低接下來的利息錢，讓資產進入正循環。

若你無債一身輕，那就更該清楚知道每月的必要支出，如房租、保險、稅務等以及每月不必要支出的零碎花費，可從新一代行動網銀APP的帳務功能快速查詢，了解帳戶裡的金錢流向，甚至是信用卡裡每月要繳的花費項目，輕鬆揪出最常讓你錢財流失的漏洞，接著再做好儲蓄理財的規劃，剩餘的錢就能開心的使用及犒賞自己。

開啟陽信銀行新一代行動網銀APP，在信用卡類別中就能隨時查詢帳戶裡每分錢的流向，能有多次跨轉、跨提的免手續費優惠。

善用數位帳戶，儲蓄、投資更簡單

理財工具百百種，無論是股票基金或定存等投資，若想彈性用錢的用戶，數位帳戶絕對是個能幫助你靈活運用的選擇；選對高利率的銀行有些甚至比定存來得更多，像今年備受看好的陽信銀行 iSunny 數位帳戶就提供多次跨轉、跨提的免手續費優惠，在 APP 上還可操作做外幣利率查訊或者是完成基金申購，免去了跑銀行的臨櫃費用及麻煩，數位化讓儲蓄、投資都更加簡單，輕易入門，絕對是小資族必須要知道的理財方式之一。

陽信新一代行動網銀 APP，使用介面簡單，一目瞭然，匯率查詢/試算、推播設定等輕鬆完成。

新一代行動網銀解決生活大小事、聰明支付搶好康

有別於以往跑銀行的經驗，數位帳戶和行動網銀的誕生，為現代人的生活省去了很多麻煩，陽信銀行新一代行動網銀就提供了以 e指登、 e掃付、e起發、e即推、e專頁、e買匯等六大特色服務；如果你常為想不起密碼所苦，使用行動網銀只需指紋、人臉辨識就能進入個人帳戶內， 而每天為瑣碎零錢困擾的人，就能使用新一代行動網銀 SunnyPay 作為付款工具，帳戶裡每筆消費都清楚記錄取代繁瑣記帳，甚至過年要包的紅包，使用新一代行動網銀 QR Code 轉發，透過陽信 iSunny 數位帳戶還能從中賺取回饋金。

而在帳戶裡的每個動作，如收款或匯款等帳務往來都會收到推播訊息，讓帳戶多了層保障透，不僅使用介面簡單，可以針對不同需求靈活設定在常用功能登入立見，不論是想查轉帳、繳稅或者是做外匯買賣都一目瞭然，用戶將不用再受到地點、時間的限制，輕鬆解決生活大小事。

掌握理財工具時機，讓年終獎金額外加薪

2020 年優惠重點整理，陽信銀行 iSunny 數位帳戶能享有10萬 1.3 ％ 高利活存優惠，搭上「揪揪麻吉」活動，揪朋友加入數位帳戶的行列， 就能享有最高 250 元獎勵金。緊接著迎接新年到來推出「金鼠發紅包」活動，在過年期間（ 1 月 23 日起至 2 月 8 日）新一代行動網銀QR Code轉帳發紅包，又能再領取最高 300 元的回饋金，讓新春才開始就有個好彩頭。

陽信銀行iSunny數位帳戶，推出啾啾麻吉推薦賺獎金活動。

而陽信銀行新一代行動網銀 SunnyPay 除了在四大超商支付使用外，也能在貼有「台灣Pay」的商家使用，當然消費者也能同時參與其回饋活動，期間只要使用 Sunny Pay QR Code 繳納帳單費用，就有機會抽中市價進 20 萬的獎品，每成功繳費 1 張帳單即享有1次抽獎機會，即日起至 3 月 15 日止。

隨著科技日新月異的進步，理財方法也有更多選擇，不管大錢小錢只要善用數位理財工具，把握高利率賺利息、行動網銀做好理財投資、甚至用行動支付消費賺回饋，都能放大你的年終獎金，再為自己賺出一筆零用金！

(新聞稿來源由MoneySmart提供)

(中時電子報)