晶圓代工龍頭台積電今(16)日下午舉行 2019 年第四季法人說明會，但前一日外資大舉調節權值股持股，台積電也遭到外資大賣逾1.7萬張、中止連 4 買，市場觀望情緒濃厚。對此，資深半導體分析師陸行之在臉書列出5大觀察重點，除了去年營收表現以及展望，美國對華為封殺近另是否會延燒到台積電，也是台積電需要面對的問題。

陸行之於臉書表示，「16 日台積電要公布 2019 年 4 季獲利數字，及 2020 年第 1 季展望，以下是市場預期及我隨便猜的差異，大家參考就好，別當真。」台積電15日股價沒有上演法說會前夕慶祝行情，反而受到外資調節影響，從前一日的歷史高點跌落，收盤價來到340元，下跌6元或1.73%。

以下是陸行之觀察重點：

第一，第四季營收達3172億台幣，應該有50％毛利率，36％淨利率，4.4~4.5 元 EPS， 有機會比彭博分析師預期稍好。

第二，用1美元對30元台幣計價，預期台積電一季度（2020 年）營收環比（季增）下降4-6％。台幣計價來看，一季度營收環比預期下降6~8％，年增加33~36％，比市場預期的9％環比下降，以及32%同比增長稍好。預期台積電一季度毛利率為47~49％，營業利潤為36~38％，稍高於市場預期的47.5％毛利率，36.5％營業利潤率。

第三，第一季度（2020 年）整體而言，8 吋晶圓代工環比需求高於 12 吋，伺服器有AMD，5G晶片有高通、聯發科、海思，CIS有豪威、索尼，TWS，還有匯頂的超薄螢幕下指紋晶片需求高於 4G 手機晶片的蘋果、高通、聯發科、海思。

第四，2020年資本支出保持在140~150億美元。

第五，與會分析師會關注美國是否會降低其技術標準線限制到10%，甚至到0%，台積電會如何因應，5奈米及3奈米與三星的競爭，2020/2021年的折舊費用是否會大幅提升，以及晶圓代工平均價格(Blended ASP) 是否持續增長。

(中時電子報)