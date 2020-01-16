中華冰球小將林威宇及張恩婗15日參加第3屆洛桑冬季青年奧運會冰球3x3項目男女子組決賽，拿下2銀成績，為我國參賽冬青奧以來首次站上頒獎臺。教育部長潘文忠得知捷報後，立即拍發賀電慰勉選手成就。

林威宇所屬的男子紅隊在決賽以4比10不敵綠隊，張恩婗的女子黑隊則以1比6敗給黃隊，雙雙屈居亞軍，但已寫下我國參賽冬青奧的獎牌紀錄。

本屆洛桑冬青奧在冰球競賽新增3x3項目，每隊由13名不同國家的冰球選手組成，我國共計有2男3女參賽冰球3x3項目，其中目前就讀台北內湖高中的張恩婗本次與瑞士等國家選手組成女子黑隊。就讀台北美國學校的男子選手林威宇則與芬蘭等國家選手組成男子紅隊，混合國家組隊方式除了增加選手與各國好手的交流機會外，也考驗選手們短時間內跟不同國家隊友的默契搭配。

本屆洛桑冬青奧賽事於1月9日至22日於瑞士洛桑與聖莫里茲舉行，我國本屆冬青奧代表隊尚有滑冰、雪橇及雪車項目賽事。

(中時 )