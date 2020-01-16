85歲「香港鬼后」羅蘭出道多年，參演過包括《七月十四》、《陰陽路》等不少經典電影，鬼后形象深植人心，然而她近日接受專訪，也透露了單身至今不婚的原因。

據港媒報導，羅蘭受訪時感嘆當演員從早到晚都在工作，作息時間也不一樣，雖曾談過幾段戀情，但都因沒時間維繫感情而無疾而終，「一天到晚開工，晚上6、7點人家打電話給你你還沒回家，隔天早上打給你又沒起床，因為剛剛收工，慢一點打給你，你又去了片場，對方就想不用問了，一定是你在擺明星架子。」

雖然羅蘭為了演員事業犧牲了愛情，但她不覺得遺憾，她說：「每個人都有他的緣分，你沒這個緣分，沒得強求，也無需強求。」一句話令人聽了心酸。

另外，她也談到從一度想過退休，但後來聽了醫生建議，又打消了這個念頭，因為醫生告訴她一停止工作，差不多2年腦袋就會退化。所以羅蘭現在仍繼續她的演戲事業，同時也不忘趁著空閒時間做公益。

(中時電子報)