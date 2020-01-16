台北市立委第四立委選區（南港、內湖）民進黨高嘉瑜挑戰國民黨籍現任立委李彥秀成功。民進黨前立委沈富雄認為，因韓國瑜選前為李彥秀站台造勢很成功，所以李彥秀會輸，韓國瑜是關鍵。

沈富雄在政論節目中認為，李彥秀會輸，關鍵人物是韓國瑜，因PK盤李彥秀和高嘉瑜兩人都有從政經驗、一樣有魅力、一樣美，但韓是把李彥秀拖下來的主要力量，他曾跟李彥秀說過要狠，但不用殺得很絕，適當切割是必要的。

沈富雄指出，當時李彥秀應要強調，她的落選對國民黨團的傷害，因國民黨只有38席，加一個李彥秀和減一個李彥秀，差很大。而民進黨65席加一個高嘉瑜，跟減一個高嘉瑜，影響不大，李彥秀聽進去了 但她做不到，因她很保守，不能得罪人。

高嘉瑜緩頰表示，選前兩周，李彥秀辦了一場造勢，她認為很多是事後諸葛，若李彥秀當選，是不是也可說韓國瑜其實有加分、有幫助，所以很難去算到底是哪一個步驟、哪一個步驟是有得或有失，因為差距都在誤差範圍內，還有選民投票時的心情和感覺，因此很難預測那時拚選戰時做得對或是錯。

(中時電子報)