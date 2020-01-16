國民黨2020選舉大敗，總統、立委滿盤皆輸，黨主席吳敦義宣布辭職，黨內青壯派也包圍黨中央要求改革，提出吳敦義與吳斯懷下台條件，15日更有年輕黨員甚至喊出「老賊下台」口號。

國民黨大敗後，以羅智強、游淑慧為首的青壯派代表隨即成立「+1」聯盟，推動國民黨改革，並要求「雙吳」吳敦義與吳斯懷辭去不分區。資深媒體人單厚之就表示，韓國瑜一連串失言及負面形象，也應一起被檢討，但挺韓者卻率先「改革」別人，未免荒謬。

單厚之投書《Nownews》表示，每次國民黨輸掉，都會上演相同戲碼，國民黨所謂改革內涵，一向都是內鬥、對人不對事，以為吸引年輕選票，就是老人都讓位換年輕人幹，年輕票就會來。結果就是羅智強為首的青壯派議員組成「+1」團隊，指責吳敦義跟吳斯懷是罪魁禍首，應該辭去不分區讓給謝龍介。

單厚之表示，這次藍營大敗，雙吳當然難辭其咎，但韓國瑜呢？蔡英文票數比民進黨立委多，韓國瑜票數卻比國民黨立委少，加上韓家軍幾乎全軍覆沒，連顏寬恆都輸掉，證明韓國於對立委選情是扣分的。

單厚之批，國民黨所謂的「新生代」對韓國瑜問題完全視而不見，把吳斯懷當作代罪羔羊，這也叫做「改革」？他說這次藍營大敗，很明顯淺藍、知識藍不願歸隊，傳達了「別想綁架我」的訊息，但這些新生代卻站在韓國瑜與韓粉立場，檢討黨內其他人，還妄想這樣就能得到年輕選票，單厚之批評這些新生代就是年輕外表裝著「老藍男」靈魂的深藍基本教義派，這種改革真的免了。

(中時電子報)