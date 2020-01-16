精品生活麵滿漢御品今年春節強勢回歸，再度跨界「故宮精品」，讓「龍藏經」圖樣融入春節限量的9500碗滿漢御品包裝中，將中華飲食文化代表之一的牛肉麵，與國寶珍品結合，更為此加碼推出限定「龍藏經」圖騰限量紅包，讓新的一年祝福滿滿。

故宮鎮館之寶 「龍藏經」是清朝製作第一部大型佛典，為康熙皇帝與孝莊太皇太后祈求國泰民安，歷經數年並耗費鉅資而製成，之後更開創清朝長達兩百多年的盛世，有七世平安與好運的意涵。

而本次滿漢御品包裝結合的「內府泥金藏文寫本龍藏經之黃緞織花袷經衣夾層：黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」，正是國立故宮博物院人員修復「龍藏經」時的重大發現！故宮人員在整理「龍藏經」裝幀配件時，在黃緞織花袷經衣夾層的破洞中，意外發現內裡暗藏龍紋紋飾。在歷經四年的研究與一步一步拆解下，才首度讓「龍藏經」暗藏三百年的秘密圖樣──七團龍紋公諸於世。

滿漢御品每碗要價248元，注重色、香、味、形、器間的協調，採用一頭牛僅1％的特選腱肉、非油炸波浪麵專利技術製成的麵體，吃法相當講究。「龍藏經」圖騰限量版的滿漢御品組合即日起在全台16間指定7-11分店與電商MOMO正式開賣，限量9500碗組合。

同時，故宮精品更加碼推出限定活動，將「黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」印製在紅包袋上，只送不賣，在1月23日至29日間在故宮商店消費即可獲得限量9,800份的「龍藏經」紅包。

(中時 )