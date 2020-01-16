財信傳媒董事長謝金河選後爆料，稱韓國瑜「每天喝酒，不喝睡不著覺」，韓國瑜辦公室稍早發聲明駁斥並非事實，韓辦指出，韓市長近日專注高雄市政，除少數與媒體丶朋友相聚場合禮貌性的敬酒外，幾乎滴酒不沾，盼謝金河身為專業財經媒體人，能明辨是非。

以下為韓國瑜辦公室聲明：

針對財信傳媒董事長謝金河在工商協進會演講內容一事，韓國瑜辦公室在此嚴正澄清，李佳芬與謝董事長雖同讀一間小學，並非頻繁互動，數年偶見一面，彼此知道對方，僅此而已。

此外，李佳芬與韓市長認識時，謝董事長早已不住西螺，韓市長任職北農期間亦無頻繁互動，不解為何會有此言論？

韓市長近日專注高雄市政，基於職責所在，不敢有所懈怠，除了少數與媒體丶朋友相聚場合禮貌性敬酒，幾乎滴酒不沾。

謝董事長所謂「每天喝酒，不喝睡不著覺」的説法，應是誤信不實說法，並非事實，令人遺憾。希望謝董事長作為專業財經媒體人，對於不實謠言，能明辨是非，共同維護珍貴公信力，至為感激。

(中時電子報)