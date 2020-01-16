美國總統川普今天在白宮與中國副總理劉鶴簽署第一階段貿易協議，緩和美中兩大經濟體一年多來的貿易衝突，世界各國也可望暫時鬆口氣。川普並表示，不久後將訪問中國。

川普在白宮舉行的儀式讚揚與中國達成的這項貿易協議說，「今天我們跨出重要一步，這是與中國間前所未有的一步」，將確保兩國進行「公平和互惠貿易」。

他又說，協議中包含重大和完全能夠實行的承諾，包括要強力保護智慧財產，中方誓言會採取行動打擊仿冒品，而對匯率貶值也將有強有力限制。

川普也表示，維持關稅不變是因為美方需要與中國談判的籌碼，簽署第一階段協議後，將盡快展開第二階段談判，一旦完成談判並簽署協議，就將取消加徵的關稅。他不預期還需要進行第三階段談判。

他在儀式上也提及，「不久後」將前往北京訪問。

劉鶴則在儀式上宣讀中國國家主席習近平的信函，表示美中達成貿易協議有利全世界，這也顯示兩國可以透過對話化解歧見，找到解決方案，雙方應堅持完成貿易協議，使兩國合作獲得更大進展。

川普在今年底總統大選將競選連任，目前卻面臨遭國會彈劾審判局面，能與中國簽署初步貿易協議，可能有助提升選情。不過，美國對中國商品加徵的高額關稅大多仍然維持，許多美國人購物時仍得多付錢。

(中央社)