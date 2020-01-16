美國國會眾議院今天表決通過將彈劾總統川普條文送交參議院，參院料將於下週開始審理彈劾案。眾院議長裴洛西已指派眾院情報委員會主席謝安達在彈劾審判領導起訴工作。

民主黨掌控的眾院是以228票對193票通過將彈劾川普條文送交參院。川普是美國歷來第3位遭彈劾的總統，但因共和黨在參院掌握多數，川普可望安然過關，官員透露，參院的彈劾審判大戲不太可能拖過兩週時間。

川普被控濫用權力，要求烏克蘭調查可能成為年底總統大選競爭對手的民主黨籍前副總統拜登（Joe Biden），而且妨礙國會調查行動，包括阻撓民主黨眾議員要求取得的證詞和文件。

裴洛西（Nancy Pelosi）表示：「美國總統不能凌駕法律。他也將被究責。」她說，謝安達（Adam Schiff）將是眾院的「主要代理人」，領導另位6位眾議員代表眾院在彈劾審判扮演檢察官角色。

謝安達主導眾院對川普的彈劾調查工作，促使眾院在去年12月18日通過彈劾共和黨籍的川普。

川普今天仍保持一貫態度，推文痛批民主黨人推動彈劾是搞詐騙。

(中央社)