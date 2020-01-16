農曆春節快到了，來台中賞藝術、看奇幻！文化部所屬國立台灣美術館即將在1月18日推出首度舉辦的「台灣國際光影藝術節」，以「光之書寫」為展覽主題，邀請七組創作團隊以各自創作脈絡及手法闡述光影、觀者與場域之間的動態變化。

丁建中〈浮游〉，2020，鐵件、塑料、LED線燈、程式控制，直徑100cm，丁建中提供。

文化部次長李連權表示，在邁入數位時代後數位藝術已為大眾所接受，文化部近年致力於促進文化及科技跨界的合作與交流，期待透過更多管道讓藝術走入生活。本次即將在國美館登場「2020台灣國際光影藝術節」結合交通部觀光局、中華電信、台灣高鐵、及陽明海運的合作，讓光影藝術節成為一個更大的平台，邀請各界蒞臨參觀。。

何理互動〈頻道〉，2019，LED、馬達、塑料、金屬，10x2x高3m，何理互動提供。

國美館館長林志明提到，本次「光之書寫—2020台灣國際光影藝術節」場域除了館內空間由台法藝術團隊－電波接受器（sondes A/V Duo），以投影及音效打造沉浸式感官體驗外，也延伸到館外星光草坪、空橋、下凹庭園及迎賓廣場等處，希望能透過藝術作品讓民眾對國美館空間及環境有新的認識。

本次藝術節邀請到國內外知名藝術創作者，包含日本神戶光節策展人義大利籍設計師丹尼爾蒙特韋德（Daniel Monteverde）、參展2018大地藝術祭的日本藝術家大西康明（Yasuaki Onishi）、多次創作國內大型典禮藝術裝置的何理互動，曾受邀東京、洛杉磯等國際展出之聲光藝術家姚仲涵、台中國家歌劇院駐館藝術家莊志維。

以及善於以光作為主要創作軸線的藝術家丁建中及台灣藝術史沉浸式體驗展演創作台法團隊電波接收器（Sondes A/V Duo）等。光影藝術節呈現包括燈光、機械與流動影像等組成之多元媒材、形式之作品，以光影藝術作品重新書寫場域意義，希望透過藝術家的視野打造別具新意的光影藝術於戶外展出，向觀眾打開全新的感官經驗。

文化部李連權次長（右4）與貴賓(右2起陽明海運謝志堅董事長,國美館林志明館長,交通部林佳龍部長,台灣高鐵江信助副理)及參展藝術家（左起丁建中,何理互動,莊志維）合影。（圖取自文化部官網）

「光之書寫—2020台灣國際光影藝術節」戶外光影作品將於1月18日至2月23日展出，每日晚間5點至10點開放參觀；台灣藝術史沉浸式展演（201展廳）於1月26日開放至3月1日，邀請民眾漫步於國美館的閒暇夜晚，近距離感受光影藝術的實驗創新與突破。

2月15日將以展演主題核心「光之書寫」為題舉辦國際論壇，邀請國際光節策展人、光影藝術創作者及城市行銷專家等到場分享光節策劃的歷程，探討如何透過大型慶典寫下新的城市形象台灣觀光之活動型態逐步轉型且升級。期盼促進我國產業與設計的結合，並結合各領域之民間力量，發展新型態文化節慶與地方城市特色。

(中時電子報)