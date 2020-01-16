台灣文創躍國際！用圖像創意秀台灣！第47 屆法國安古蘭國際漫畫節將於2020年1月30日至2月2日舉行，文化部第9度設立台灣館參展，主題為「Passion of Taiwan Comics」，期待呈現台灣不同風格新生代者的創作能量與對漫畫的熱情，吸引各國出版社和讀者認識台灣漫畫，進而在國際舞台推廣台漫品牌。

文化部於2012年開始組團參加法國安古蘭國際漫畫節，歷年召集台灣優秀漫畫家及漫畫出版業者設立「台灣館」，打造台灣漫畫品牌。今（2020）年邀請及遴選出星期一回收日、阿尼默、高妍、吳宇實四位漫畫家、安古蘭駐村漫畫家Penpoint筆頭、NIN、布洛瓦駐村漫畫家Stellina Chen陳筱涵，以及本次安古蘭漫畫節新秀獎入圍者劉倩帆、Draw Me Comics數位漫畫競賽入圍者水母蟲等創作者，一同參與這場漫畫盛會。

文化部人文及出版司司長陳瑩芳表示，漫畫基地即將在今年1月24日開幕滿一周年，本次安古蘭行前記者會在此舉行，意義非凡。此外，今年也首度嘗試於參展活動之後，於漫畫基地將歷年安古蘭漫畫節參展成果重現，並邀請創作者分享參展經驗。

大合照_2(左起-大塊文化郝明義董事長、文化部人文及出版司陳瑩芳司長、Draw_Me_Comics數位漫畫競賽入圍漫畫家水母蟲（彭日畇）、新秀獎入圍漫畫家劉倩帆（好帆）、高妍（Gao_Yan）、阿尼默（陳永凱）、施佳妤（星期一回收日）、吳孟韋（吳宇實）。（圖取自文化部官網）

本屆展館分三大區塊，包含「參展漫畫家區」、「推薦書目暨出版社區」與「安古蘭台灣館回顧區」。「參展漫畫家區」展現本次台灣館代表漫畫家的作品特色；「推薦書目暨出版社區」展出2019年金漫獎得獎以及入圍作品、Books from Taiwan入選作品、近期優秀台漫作品等推薦書目，以及大辣、長鴻、開拓、蓋亞/原動力、角川國際、尖端、東立、威向等八家台漫出版社的最新力作與招牌出版品；「安古蘭台灣館回顧區」則是今年台灣館的亮點，彙整了2012至2020歷年台灣館的重大事件，以及因參加安古蘭台灣館而售出國際版權的作品，讓大家一同見證安古蘭台灣館一步一腳印的實績。

另外，本屆新秀獎從各國500多名好手中選出20名入圍者，Draw Me Comics數位漫畫競賽由150多名參賽者中遴選10名入圍者，台灣創作者劉倩帆、水母蟲脫穎而出， 1月30日此二競賽將各公布3名優勝。

透過連年以不同主題設館參展，在歷史悠久的年度盛事法國安古蘭國際漫畫節，台灣漫畫知名度持續升溫，展覽期間規劃漫畫家現場創作、簽名會、版權推介交流會等活動，吸引國際出版社對台灣漫畫作品的關注，另亦多管齊下，透過翻譯出版補助計畫、國際版權行銷推廣計畫等，拓展台灣漫畫的國際能見度。

自2012年參展以來已陸續售出國際版權，包含鄭問《東周英雄傳》德文版、日安焦慮《ROAD TO NOWHERE世界邊緣之旅》法文版、61chi與神小風《少女與食夢膜》法、德文版、陳穩升《麵包師之旅》、水晶孔《流浪小孩》、左萱《神之鄉》法語版、米奇鰻《最劣歐洲遊記》西班牙語版、小莊《80年代事件簿》義大利文、法文版等多國版本，文化部期盼藉此國際平台，持續為國人原創作品爭取海外授權及各種合作交流的可能。

(中時電子報)