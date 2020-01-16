美中今天在白宮正式簽署第一階段貿易協議，中方承諾未來2年購買2000億美元商品，但美方對中國進口商品加徵的懲罰性關稅暫時不會撤銷，將持續至第二階段協議談判完成。

美國總統川普今天在白宮與中國國務院副總理劉鶴共同簽署這份歷史性協議，長達18個月的美中貿易戰火也暫時告一段落。

川普表示，今天是歷史性的一天，隨著歷史性的美中第一階段貿易協議簽署，將邁向公平、對等貿易的未來，為美國勞工、農民與家庭創造有經濟正義與安全的未來。

他感謝正在同步觀看這項儀式的中國國家主席習近平，並表示他將在不久之後前往中國訪問。

川普指出，協議包含重大和完全能夠實行的承諾，包括加強智慧財產權保護，中方也誓言會採取行動打擊仿冒品，也會針對匯率貶值加強管制。

在這份總頁數達96頁的美中第一階段貿易協議中，中方承諾到2021年時購買2000億美元美國商品，其中包括500億美元農產品，另外還包括美國製成品、能源與服務。但保留美國對價值3600億美元的中國商品課徵的懲罰性關稅。

川普表示，對中國加徵的關稅未調整是因為美方需要與中國談判的籌碼。簽署第一階段協議後，將盡快展開第二階段談判，一旦完成談判並簽署協議，就將取消加徵的關稅。他不預期還需要進行第三階段談判。

劉鶴則公開宣讀習近平給川普的信函。習近平在信函中表示，中美雙方完全可以在平等和相互尊重的基礎上，通過對話磋商找到有關問題的妥善處理與有效解決辦法。

習近平在信中說，下一步雙方要把協議落到實處，發揮積極作用，推動中美經貿合作取得更大進展。他也希望美方公平對待中國企業正常貿易和投資活動，支持兩國企業、科研機構、學校等開展合作，促進中美互信與合作。

劉鶴隨後表示，美中第一階段經貿協議達成，有利於中國、有利於美國、也有利於世界，這份互利共贏的協議能穩定全球經濟發展、促進世界和平與繁榮，符合兩個國家生產者消費者與投資者的利益。

他指出，中國將進口來自世界各國的優質農產品。在這次約定中，按照中國國內市場需要，中國企業將根據市場條件在未來兩年年均購買400億美元農產品，需求市場旺盛下企業還可能多買。

(中央社)