在本周一英國女王同意哈利和梅根卸下皇家成員的身分之後，梅根迫切希望退居幕後的原因逐漸浮出檯面。身為公眾人物的梅根，時常遭到英國八卦報的騷擾，甚至還有可能要跟生父對簿公堂。

去年十月，梅根透過律師控告英國星期日郵報(Mail on Sunday)刊登不實報導，汙衊及歧視她的人格。當時，哈利王子也聲明該媒體對於梅根已達「霸凌」程度，跟他的母親黛安娜王妃生前所遭受到的媒體霸凌如出一轍。

這篇報導刊登了一封梅根寫給她父親湯瑪斯·馬克爾 (Thomas Markle)的私人信件，梅根控告侵害人權和著作權，然而星期日郵報聲稱梅根身為皇室成員，公眾人物的故事被媒體報導是很正常的事情。

前幾天，該報的律師在倫敦高等法院表示:「一般大眾非常想要了解皇室成員，所以媒體會報導他們的活動、日常生活和個人操守。不只是在公眾場合的舉止，更包含了跟親人之間的互動，因為這會影響到英國皇室制度的運作。」

根據每日郵報的報導，梅根的父親有可能會到法庭為星期日郵報作證，父女極有可能在法院裡撕破臉。

他的父親湯瑪斯是一名美國攝影師，專長拍攝喜劇和連續劇，自從在哈利和梅根2018年的世紀婚禮上露面之後，湯瑪斯就成了鎂光燈追逐的焦點。但他時常跟八卦雜誌的記者合作，接受小報的採訪，並且多次大言不諱地說梅根拋棄他。

(中時電子報)