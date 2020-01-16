張立昂推出新歌〈Tonight I’m Here〉，日前邀來夏如芝一起拍攝MV，其中甜蜜戲份全在床上發生，坐在床上擁抱、拍照和牽手等，被工作人員戲稱是「床戲不斷」，尺度卻只有「小清新」等級，而MV從下午兩點拍到隔天早上七點多，連續拍攝達18小時，張立昂敬業不喊累，還興奮表示：「MV從黑夜拍到天亮，就像當初製作人陳建騏老師聽到這首歌時出現的畫面就是從極黑到極白、黑夜到白天的感覺，真是太吻合了。」

而張立昂和夏如芝是首次合作，初見面有些生疏，但偏偏導演安排兩人一見面就拍床戲，一起坐在床上玩拍立得自拍，結果張立昂一不小心自拍成搞笑的大餅臉，讓夏如芝笑翻，距離火速拉近，之後再拍擁抱、牽手情節，都浪漫氣氛十足，甚至男友力大爆發，一把將夏如芝攬進懷裡，夏如芝和工作人員異口同聲大讚：「很MAN，當他女友應該會幸福哦。」夏如芝也大讚張立昂的演技，「他真的超級無敵投入，有一場自殺的戲，我的情緒就是要淚崩，但我一抬頭看到他在我對面，眼睛裡也滿是淚水了，當下心真是糾了一下，有點感動，是很厲害的演員。」



(中時 )