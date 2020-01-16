本周二西班牙東北部塔拉戈納(Tarragona)的一間化學工廠發生重大爆炸意外，除了造成現場工作人員一死八傷以外，其中一塊碎片，竟飛至兩公里外的民宅內，造成一名男子當場死亡。

調查人員指出，這塊金屬碎片，因爆炸的威力強大，被彈射至距離工廠兩公里的一棟公寓的三樓，造成樓板崩塌，不幸壓死了二樓的住戶。據了解，三樓公寓當時沒人，二樓公寓裡只有男子一人，他的妻子剛好外出。

塔拉戈納的市長保羅・瑞珂瑪・華洪拉特(Pau Ricoma)對當地媒體表示，這起意外令人遺憾，同時令人感到不可思議。男子確切的死因，當局正在仔細調查中。

加泰隆尼亞省警方表示，這塊金屬碎片長寬為165公分x122公分，厚3公分，但並未說明重量多重。

發生事故的是一間名為IQOXE的石化工廠，專門生產環氧乙烷等極度易燃的氣體。這次爆炸肇事點就是廠內一個20噸的氣槽，裡面裝了滿滿的環氧乙烷。

(中時電子報)