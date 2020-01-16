天主教教宗方濟各(Pope Francis)本周三任命現年66歲的義大利籍律師迪喬凡妮(Francesca Di Giovanni)為梵蒂岡外交部國務關係司首長，位階僅次於國務卿，以職權來說，等同於兩位副部長之一。

這次是梵蒂岡國務院有史以來，第一次由女性擔任高階職位，梵蒂岡的行政和外交體系長期被男性政務官所把持，這次首度任命女性，獲得全球媒體的關注。

因為羅馬天主教廷裡，只有男性能夠擔任牧師，也就只有男性能夠進入行政權力的核心，梵蒂岡的女性鮮少能夠在行政體系裡擔任要職，目前只有梵蒂岡博物館館長和新聞局副局長為女性。

然而，許多國際女權團體，包含修女聯合組織，都曾大聲向教宗呼籲，梵蒂岡應該多任命女性擔任高級政務官，因為全世界的13億天主教徒中，有超過一半是女性。參與天主教教團的女性更是比男性多了兩倍。

迪喬凡妮在梵蒂岡國務院工作超過27年，律師出身的她，專長為國際法與人權事務。她本人接受採訪時表示，這項任命的確史無前例，而這個職務是看上她的專長，與她的性別無關。但她也掩飾不住驕傲:「身為女性首位次長，我希望這些女性的特質能夠讓我的工作表現更亮眼。」

梵蒂岡與180多個國家有正式的邦交關係，亦包括台灣。

(中時電子報)