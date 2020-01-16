美中簽首階段貿易協議 道瓊與標普指數創新高 07:562020/01/16 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國與中國今天簽署第一階段貿易協議，華爾街股市盤中走勢震盪，三大指數都收紅，道瓊指數與標準普爾500指數再創新高，道瓊指數並首度收在29000點以上。 道瓊工業指數終場上漲90.55點，或0.31%，收在29030.22點。 標準普爾500指數上漲6.14點，或0.19%，收在3289.29點；那斯達克指數上漲7.37點，或0.08%，收在9258.70點。 (中央社) #指數 #道瓊 #上漲 #道瓊指數 #標準普爾 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 影》選美小姐走台掉胸罩 下秒驚豔全場奪后冠 - 國際 梅根為何退出皇室？ 因不想步上黛安娜後塵 - 國際 《Newsweek》： 日本做好了接受台灣難民的準備了嗎？ - 國際 川普劉鶴簽協議 外交不對等 - 國際大事 - 中國時報 英國BBC專訪 蔡：任何時候不能排除戰爭的可能 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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