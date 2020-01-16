美國與中國今天簽署第一階段貿易協議，華爾街股市盤中走勢震盪，三大指數都收紅，道瓊指數與標準普爾500指數再創新高，道瓊指數並首度收在29000點以上。

道瓊工業指數終場上漲90.55點，或0.31%，收在29030.22點。

標準普爾500指數上漲6.14點，或0.19%，收在3289.29點；那斯達克指數上漲7.37點，或0.08%，收在9258.70點。

(中央社)