台灣珠寶市場流通價值約4,000億元，台中的「名威珠寶」雖不是規模最大，但在珠寶界肯定是名氣最大的，因為老闆黎龍興，不但是電視節目指名的珠寶鑑定師，過去20年來，還教出了2,800位珠寶鑑定師。

多年來黎龍興一直是寶物鑑定節目指定的珠寶鑑定師。左起：黎龍興、曾治豪、白冰冰、陳斐娟（圖／黎龍興提供）

上節目鑑定珠寶打響名氣 黎龍興充實自己靠知識獲利

鮮少受訪的黎龍興透露，年少的他矮小又不愛讀書，相當沒自信，直到進入大舅媽的珠寶店打工，人生才開始逆轉。他的傳家之寶，正是一身的珠寶知識，「珠寶銷售成功的關鍵不是錢，而是『人無我有，人有我優』！」

上節目鑑定珠寶打響名氣 黎龍興充實自己靠知識獲利

2019年12月，知名主持人吳淡如在臉書秀出取得「珠寶經營與估價師資格證書」及「翡翠玉石鑑定師資格證書」的照片，而老師正是她主持的《女人要有錢》節目常客、珠寶鑑定專家黎龍興。過去20年來，黎龍興已在全台培育出2,800名以上的珠寶鑑定師，無人能出其右，吳淡如直誇他做生意很誠懇、價格不浮誇，「他最厲害的是不斷地求知，對於推廣珠寶教育，有種其他商人沒有的熱忱！」

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(中時電子報)