麻豆區15日晚間22時30分左右發生凶殺案，1名越籍勞工酒後砍死兩名同事後逃逸，仍被員警於工廠後草叢中尋獲逮捕。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

麻豆區15日晚間22時30分左右發生凶殺案，1名越籍勞工酒後砍死兩名同事後逃逸，仍被員警於工廠後草叢中尋獲逮捕。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

麻豆區15日晚間22時30分左右發生凶殺案，1名越籍勞工酒後砍死兩名同事後逃逸，仍被員警於工廠後草叢中尋獲逮捕。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

麻豆區15日晚間22時30分左右發生凶殺案，1名越籍勞工酒後砍死兩名同事後逃逸，仍被員警於工廠後草叢中尋獲逮捕。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆區某紡織廠內15日晚間22時30分左右發生凶殺案，3名越南籍勞工酒後因口角引發糾紛，斐姓凶嫌持刀砍死武姓及黃姓同事，並翻越工廠圍牆逃逸，仍被員警於廠區草叢尋獲逮捕，全案正由檢警全力調查中。

3名越南籍勞工昨晚在工廠宿舍飲酒作樂，疑因口角引發糾紛，其中一名斐性外勞竟持刀砍殺同為武姓及黃姓同事，造成兩人當場喪命，另有一名女性受傷，2名死者是女性傷者的先生和哥哥。

麻豆越籍勞工酒後殺2人 藏草叢被逮 。

事發後凶嫌翻牆逃逸，台南市警察局麻豆分局員警獲報後立即啟動快打部隊，封鎖現場，並於於廠區後方草叢展開大面積搜索，最後將藏匿在草叢中將嫌犯緝獲。

麻豆警分局分局長楊慶裕指出，飲酒後容易衝動、易喪失理志，奉勸民眾飲酒要適量，勿因一時衝動造成終生遺憾，對於暴力不法，警方會全力偵辦，以保障市民生命財產的安全。

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(中時 )