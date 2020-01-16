48歲的苗栗縣警頭份分局蓬萊派出所所風戴政造，15日晚間8時被同事發現倒臥在派出所，經通報南庄消防分隊救護車趕抵救援，消防救護人員測試發現戴政造的右臂無法舉起，言語測試也出現異常，疑似發生中風，救護人員立即將戴政造送往頭份為恭醫院急救中。

(中時 )