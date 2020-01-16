苗栗縣警頭份分局蓬萊所所長 執勤疑中風 08:212020/01/16 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗縣警局頭份分局蓬萊派出所所長戴政造15日晚間在派出所發生中風。〔謝明俊攝〕 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 48歲的苗栗縣警頭份分局蓬萊派出所所風戴政造，15日晚間8時被同事發現倒臥在派出所，經通報南庄消防分隊救護車趕抵救援，消防救護人員測試發現戴政造的右臂無法舉起，言語測試也出現異常，疑似發生中風，救護人員立即將戴政造送往頭份為恭醫院急救中。 (中時 ) #頭份 #中風 #分局 #蓬萊 #苗栗縣 #戴政造 #同事 #救護車消防 #救護人員 #言語 #異常 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗市頭份市 春節路邊停車不收費 04:102020/01/13 地方新聞 政黨票開票遭質疑 苗栗選委會：作業有瑕疵 18:522020/01/13 政治 南庄鄉長遭判當選無效 將辦理補選 23:152020/01/14 政治 頭份市公所推藝文集章卡 鼓勵小朋友多看藝文表演 10:122020/01/15 生活 苗栗縣環保局公布 春節垃圾清運時間表 10:302020/01/15 生活 苗栗縣政府警察局推交通APP 14:322020/01/15 社會 蔬果農藥殘留檢驗站 全力把關苗栗農產安全 19:222020/01/15 生活 日本警大特搜部訪台 北市警大安分局警政交流 21:332020/01/15 社會 苗栗榮服處 攜手日出溫泉渡假飯店 推退除役官兵消費優惠 04:102020/01/16 投資理財 農藥快篩 遊客採果安心吃 04:102020/01/16 地方新聞 社會熱門新聞 她上體育課流汗坐地羞留「鮑魚印」 網跪求照片 - 社會 苗栗縣警頭份分局蓬萊所所長 執勤疑中風 - 社會 UBER女司機太正 他忍不住霸王硬上弓慘了 - 萬象 提蔡英文博士論文不存在 彭文正敗訴 - 社會 男幸運錯過被伊朗擊落那班飛機 只因為這原因 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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