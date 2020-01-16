國民黨在2020大選中慘敗，總統、區域立委的成績皆不理想，其中敗選最主要的原因在於「年輕人的支持度」，資深媒體人趙少康就表示，如果國民黨不解決這個問題，未來將越來越難選贏全國性的選舉。

趙少康在自己主持的政論節目中表示，未來的選票結構中，新一代年輕人的比例會一直增加，每年都會有新的首投族加入，而一直對中國報有情感、忠貞支持國民黨的老人卻會不停凋零，而若國民黨一直不修改路線，「維持現狀」，那麼在大選中的「盤」將會越來越小，相對的民進黨等綠色陣營的「盤」將會越來越大，藍綠的版圖早就已經「黃金交叉」！

趙少康認為，這些影響在地方性的選舉可能還不明顯，但是全國性的選舉如立委、總統，國民黨將會「越來越難贏」！

前副總統呂秀蓮也提出數據來佐證趙少康的說法，新一代的年輕人中，高中生有高達78%認為自己是「台灣人」，而在20到29歲的年輕首投族中，也有高達八成說自己是「台灣人」，未來的一代代年輕人可能不一定會被歸類為「天然獨」，但是說是「天然台」，卻是一點都不為過。

(中時電子報)