伊朗革命衛隊誤擊烏航客機 民眾舉行反政府抗議

因被廢而流亡海外的伊朗末代王儲芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）周三預測，神權政府即將在幾個月內垮台，並力促西方大國不要和他們談判。

據《華盛頓時報》（Washington Times）與《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）16日報導，巴勒維周三在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）說，伊朗政權目前正處於最後的「內爆」狀態，瀕臨岌岌可危的崩潰邊緣，就像1979年伊朗伊斯蘭革命，巴勒維王朝被推翻時般。

在海外流亡40年的巴勒維指出，繼去年11月伊朗油價飆漲，民眾舉行大規模示威抗議遭鎮壓後，這次民眾再因革命衛隊先隱瞞，後承認發射飛彈，攻擊駐伊拉克美軍，但卻誤擊烏克蘭國際航空（UIA）而舉行反政府示威。由於客機在空中爆炸，機上176人全數喪生，而其中多數為伊朗和伊朗裔加拿大人，令家屬悲憤不已。

巴勒維要求歐美領導人，打消任何與德黑蘭談判的念頭。反之，他極力主張，川普應該把政權轉移當成所「極限施壓」（maximum pressure）的目標。「民眾受夠了，」他說，「現今伊朗的年輕世代再也無法忍受，他們想要有更美好未來的機會，想要走上現代化和自由的道路。唯一卡在他們和自由世界之間的，就是現政權。」

(中時電子報)