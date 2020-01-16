女性生理期的可稍窺探當前的身體狀況，而最近急診科醫師在節目上分享，女病患受子宮肌瘤所苦，經血量一直都較多，但最近卻月經狂流20天，讓她貧血掛急診，細問之後才驚覺，原來都是母愛惹的禍！

急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》分享，曾有42歲的女病患，因有子宮肌瘤而使經血量比常人更多，但由於她也快要更年期，因此婦產科醫師給了她兩個建議，可以動手術或定期觀察追蹤即可。

但不久後，女子便回來掛急診表示，頭昏眼花，只要一快走就不舒服，檢查後發現，該女的血紅素狂跌到5點多（一般女性正常値是11.0至16.0 gm/dl），已經嚴重貧血。女患者向醫師說，她最近每次月經都會持續15到20天，且量多又呈血塊狀，像豬血糕一樣，醫師只能先替她輸血拉高血紅素，並請她回診觀察肌瘤的狀況。

沒想到1個月後，女子又因血紅素暴跌到3送急診，但子宮肌瘤並無變大的跡象。醫生細問才驚覺，原來是「母愛」惹禍！女病患的媽媽覺得女兒面色蒼白，因此每天煮人參湯替她補元氣，但又擔心女兒吃太補會中風，所以又買一堆通血路的食材，像是紅麴、納豆等，結果參湯促血液循環、紅麴又通血路，雙管齊下就讓經血通到爆，讓她每個月經血狂流。

(中時電子報)