2019年是國內航空業不平靜的一年，華航(2610)、長榮航空(2618)分別遭遇機師、空服員罷工，影響農曆過年及暑假航班，也導致前3季獲利衰退，連帶年終獎金跟著縮水。長榮航公布年終獎金從去年4個月減少到2.5個月，而華航按往例發出春節禮金1萬元，年終獎金1.2萬元，3月再發另一筆獎金3萬元。

華航去年春節機師罷工，導致第1、2季出現虧損，雖然第3季轉虧為盈，但前3季仍虧損3.46億元，每股虧損0.06元，遠低於2018年前3季獲利12.69億元，華航預估第4季賺錢，全年也可能虧損，擬不發年終獎金。

而在傳出可能因虧損不發放獎金後，華航企業工會與公司多次協商，最終決議除於2019年12月已核發1個月基本薪的年度獎金外，國內員工另將發放定額紅包春節激勵金1.2萬元，並於今年3月發放飛安獎金3萬元，另外，有循例核發三節獎金1萬元。此外，全職同仁將調薪700元，員工票若豪經艙有空位，可免費升等或免選位費的優惠。

華航重申，整體薪資與各項福利近來已大幅提升，足令外界稱羨，未來將持續以長遠、安定為原則照顧每位華航成員。

長榮航空2015～2018年經營成效開始顯現，也依照盈餘表現，連續4年發放4個月年終獎金，4年也共調薪8000～9000元/月，優於同業許多。不過，6月底的罷工一直到7月，侵蝕公司獲利，公司經營階層直接表明若公司虧損將無法發放年終及調薪。長榮航近年來算是底氣足，第2季挺住罷工，單季小幅獲利，前3季累計獲利32.14億元，每股盈餘0.67元，不過相較去年前3季獲利59.81億元，獲利也是接近腰斬，但因還有盈餘，公司最後決定發放2.5個月年終獎金。

(時報資訊)