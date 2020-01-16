台灣5G首波數量競價作業昨(15)日進行第26天的競價，暫時得標價合計衝上1380.81億元，且熱門頻段3500MHz標金更達1364.33億元，預計今日由中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星繼續競標，現階段五家電信業者似乎都卯足全力競標，標金已經在全球可以說是數一數二，惟一股腦衝鋒砸錢競標，電信業是否也該尋找適宜的「下台機制」，以免到時成了難以收拾的錢坑。

NCC持續呼籲電信業者理性、冷靜，由於未來相關網路建設等各項投資仍需相當資金挹注，皆屬業者必須考量的成本，NCC將來也會就得標者各項費用訂定之合理性予以關注。

本次5G競價自108年12月10日開始，每日進行10回合，至昨日已累計260回合，目前各頻段暫時得標情況來說，3500MHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價1364.33億元，其中23個單位頻寬以當前回合價(第260回合)50.75億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升461.5%；28000MHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標16個單位頻寬，暫時得標價16.48億元，其中16個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

(時報資訊)