總統蔡英文連任，讓緊繃的兩岸關係添變數，陸客不來的慘況恐將持續下去。對此，大日月潭觀光產業協會理事長陳明賢認為，「陸客不來已成事實，不能抱持太大期待」。對於蔡政府極力拓展東南亞等市場，陳明賢認為，在沒有交通配套的情況下，那些遊客並不會到中南部來，對觀光產業造成不小影響。

2020大選，總統蔡英文順利連任，但卻使緊繃的兩岸關係再添變數。日前創新旅行社宣布，年前關掉專營陸客來台的台中分公司，其中原因為評估未來四年兩岸旅遊巿場已不可能回溫。日前財信傳媒董事長謝金河也在臉書貼書數張日月潭街景圖，呼籲蔡總統到了好好想想推進觀光產業的時候了。據《中評社》報導，陳明賢認為，陸客不來，中南部的觀光業者須開拓其他市場，雖較辛苦但也是成長的契機。

陳明賢也提及，若兩岸關係持續，陸客不來的情況不會改變，業者得積極開拓其他市場，「陸客不來已成事實，不能抱持太大期待」。陸客不來，陳明賢認為對中南部及花東地區的觀光產業影響首當其衝，多數境外旅客會選擇在交通便利的北部旅遊。因此，即便政府極力拓展東南亞、日、韓遊客市場，但沒有交通配套的情況下，遊客不會到中南部來。

(中時電子報)