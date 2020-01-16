蔡正元晚間接到孫天群截圖與王立強對話圖片。（摘自蔡正元臉書）

王立強共諜疑案，蔡正元昨（15）日貼出孫天群及王立強對話截圖，王立強表示自己被控制，很多事情都不是他的原意，也無法再繼續幫向總澄清是不是間諜。對此，蔡正元深夜又氣罵，這根本是騙子的戲碼，用假共諜陷害正當的商人。

從截圖中可以看到，孫天群問王立強為何編造假消息給媒體陷害蔡正元，並要求用電話或視訊交談，不過王立強拒絕，表示事後會刪除訊息。王立強指出「向總與夫人肯定不是間諜，我已在視頻通話中與你說清楚了呀」，及「邱毅（義）仁派的人現在聯合駐澳聯絡辦人員全天監督檢查我對外的聯絡」。

對於媒體指稱遭受孫天群、蔡正元威脅，王立強回答，「這些話都不是我對媒體說的，是他們與媒體自導自演，與我沒有關係」，之後則要孫、蔡兩人別再聯繫他。

蔡正元在臉書表示，一個想騙錢和騙居留權的騙子、一個充滿邪惡的偏激澳媒，兩個極端的澳洲媒體人和騙子共謀，Nick McKenzie和周安瀾導演一齣假共諜的戲碼。

三人被錄影、錄音，證實三人都謊話連篇，卻還想靠變造手機截圖繼續演出。蔡正元說，本人不是神隱，不是不接電話，是重感冒懶得理會。

蔡正元指出，用假共諜陷害正當的商人，現在真兇還沒浮出，但不必急，讓子彈飛一飛，不要以為編造假共諜，到處污衊人贏得選舉，就可以稱心如意保平安，也要台灣的媒體人不要忘記，「不管信仰什麼宗教，舉頭三尺有神明」。

(中時電子報)