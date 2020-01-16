李正皓在臉書上痛批國民黨。

國民黨在2020大選中慘敗，總統、區域立委的成績皆不理想，昨日在中常會中提出的敗選檢討報告中，洋洋灑灑出七大敗選問題，而前國民黨黨員、草協聯盟發起人李正皓看過後卻相當無奈，直呼：國民黨還欠恁爸一個道歉，他奶奶的！

李正皓在臉書上舉出敗選報告中的兩點，分別是：

檢討報告第三條：韓國瑜無法彌平落跑市長的爭議，誠信問題受到質疑；議會備詢跳針式回答、太平島挖石油、迪士尼到高雄、賽馬場、賽車場等極具話題性的政見逐一跳票，能力問題飽受懷疑；失言、歧視語言、違規農舍、豪宅案、麻將等等，備受考驗，庶民形象亦受波及。

檢討報告第四條：選戰缺乏科學化的作戰方式⋯未見競選團隊參考及利用民調與大數據的資訊，即時評估影響選情的重要因素，並做好因應措施⋯受到同溫層的迷惑，憑藉著造勢活動的熱度，來質疑民調遭刻意操作，並提出民調蓋牌的策略⋯ 導致無法正確判斷選情。

這兩點讓李正皓非常傻眼，因為這不就是他在遭到退黨前不停耳提面命、苦口婆心希望韓國瑜修改的問題嗎？哪一件事李正皓沒有事先預警過？而國民黨當時的處理方式是甚麼？竟然是把他開除掉！

「災難不是因為烏鴉叫才來，趕走了烏鴉，災難一樣會到來。」李正皓表示，國民黨不解決問題，卻去解決提出問題的人！而如今，國民黨正面臨著滅黨之災，李正皓認為，如果黨在選前可以重視這些示警的聲音，可能總統依舊會輸，但是李彥秀、李永萍、柯志恩等優秀立委的席次可能就能夠保住、不被韓國瑜連累。

當初被退黨的理由，如今卻被寫進敗選檢討報告中，且經常會核定通過，李正皓怒嗆：「那國民黨是不是欠恁爸一個道歉？他奶奶的！」

(中時電子報)