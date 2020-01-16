小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（16日）財經重點。

【1】台積電、華為 陸行之問三角習題

台股權值王台積電法說會16日粉墨登場，野村、花旗環球、匯豐證券紛紛將股價預期拉上395、396與397元，法說前行情熱鬧滾滾。半導體產業天王級分析師陸行之最新指出，台積電2019年第四季營運成績單將稍優於研究機構期望，本季以美元計價營收則會季減4～6％。

【2】台積電今發股息 紅包648億

台積電16日法說為市場關注焦點，同時也是台積去年第2季現金股利的領息日，每股配發2.5元，優於首季2元水準，換算股息金額共648.25億元，逾36萬股民領到大紅包。

【3】三星再關7代廠 面板漲到年中

韓國關廠效應持續，繼LGD對外宣布，今年將關閉韓國境內8.5代廠、7.5代廠之後，三星也傳出有意再關閉一座7代廠（編號L7-2）。由於三星、LGD大幅縮減韓國境內的電視面板產能，再加上新機拉貨需求啟動，1月份電視面板價格全面調漲1～3美元，市場更看好面板漲勢延續到4、5月，面板廠上半年壓力頗大的損益表現將大幅改善。

【4】中美二階段協議 減更多關稅

中美在美東時間15日簽訂首階段貿易協議，涵蓋美國對中國強迫美企轉讓技術和竊取智慧財產權、強制技術移轉的憂慮，中國大陸已同意，以制訂法律兌現承諾。兩國還將在第二階段協議中，進一步削減現有關稅，包括中國對美國加徵的關稅。

【5】大聯大收購文曄 公平會放行

IC通路商大聯大收購文曄三成股權案已確定成就，公平交易委員會15日召開委員會，認為依現有事證及大聯大財務性投資等說明，尚不須向公平會申報結合。

(中時電子報)