美國之音今天報導，新加坡尤索夫伊薩克東南亞問題研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）公布最新一項調查顯示，大陸日益增長的影響力，讓東南亞地區國家不安，越南和菲律賓的民眾對大陸尤其不信任。

受訪的1300多人，主要是東南亞國家公職人員、智庫學者和其他專業人士。

根據尤索夫伊薩克東南亞問題研究所15日公布的「東南亞狀況年度調查」結論顯示，將近80％受訪者認為，大陸是當地最具影響力的經濟大國，人數比2019年的73％增加；大約52％受訪者認為，大陸是地區最重要的政治和戰略大國，比例較2019年的45％也增加。

調查指出，認為美國是東南亞地區最重要政治大國比例，從2019年的31％降到今年的27％，認為美國是當地最有影響力的經濟大國比例，與2019年相同，依然是8％；超過75％受訪者表示，川普總統執政時期，美國與東南亞地區接觸與歐巴馬執政時期相比下降。

盡管大陸的地區影響力升高，但60％受訪者表示對大陸不信任，比例較2019年的52％上升；有將近40％的受訪者認為大陸是個「修正主義大國，意在將東南亞納入其勢力範圍」。

在既認為大陸是最有影響力的經濟大國，又認為大陸是最重要的政治和戰略大國的人當中，絕大多數表示對大陸日益升高的影響力感到擔憂。

與大陸在南海存在嚴重主權爭端的越南和菲律賓的受訪者，對大陸表示不信任的比例顯著高於其他東南亞國家受訪者。

調查發現，受訪者同時對大陸在新疆地區虐待穆斯林民眾以及處理香港民主抗議等問題表示擔憂。

新加坡尤索夫伊薩克東南亞問題研究所東盟研究中心負責人鄧秀岷（Tang Siew Mun）評價說：「對中國實際而且依然持續增長的影響力造成的地區擔憂主要源於中國如何利用其巨大影響力存在不確定性」。他認為「中國在南中國海問題上的咄咄逼人，以及北京方面將貿易議題武器化的傾向，就足以讓更多的人擔心大陸的崛起可能不像所宣稱的那樣和平」。

針對國際社會普遍關心的5G網路選擇問題，有將近40％受訪者認為，他們寧願選擇韓國的三星作為5G移動網路的供應商；選擇華為等大陸公司的受訪者要低於三星，但高於歐洲或美國的供應商。寮國、柬埔寨和馬來西亞的多數受訪者表示，他們寧願選擇大陸的公司。

(中時 )