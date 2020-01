總統蔡英文自11號順利連任後,有六十多國發來賀電。但她的博士論文及學位,卻因面對論文學者團在關鍵疑點未說明清楚,而備受質疑。母校LSE倫敦政經學院有鑑於此,在昨天(15日)發出賀電,恭賀她順利連任,並稱呼蔡英文是「蔡博士」。 對此,有網友就驚呼,「彭P要變國際笑話了」。

LSE倫敦政經學院昨(15日)在官網「News」頻道上,公開了一篇關於中華民國總統蔡英文順利連任的賀電,賀電內容前為,恭賀倫敦大學法學系學生蔡英文博士再次當選臺灣總統。並表示,蔡英文將再擔任四年總統,並在這次獲得了創紀錄的820萬張選票,占選票的57%。賀電聲明也提到,與她最接近的競爭者(韓國瑜)則獲得39%的選票,此次台灣選民的投票率也高達75%。

賀電也提及,蔡英文的連任,維持了台灣LSE校友在臺灣擔任領導職務的模式。並提到蔡博士獲勝後發表講話說:「台灣向世界展示了我們珍惜自由民主的生活方式以及我們珍惜我們的國家」。賀電最後更提到,1947年至1949年的LSE學生,傑出校友俞國華,曾在1984年至1989年擔任台灣行政院長。

看完賀電聲明的網友,紛紛留言,「彭P表示憤怒」、「LSE PhD Law Dr Tsai ....氣死彭哥」、「彭P震怒」、「北院裁定確認之訴駁回 LSE又認證Dr. 彭P二連敗」、「閣揆是要用這個詞嗎?premier」、「彭怎麼不跟lse對決。人家學校出了個台灣總統驕傲的很」、「彭不是說要告?快點告啊」。

俞國華係浙江省奉化人,1984年5月,俞國華以中央銀行總裁身份繼任行政院長。並於任內宣布台灣解嚴,至1989年6月卸下院長職。

賀電英文全文:

Former LSE PhD Law student Dr Tsai Ing-wen was re-elected for a second term as the president of Taiwan on 11 January 2020. Dr Tsai, who will serve for a further four years as president, received a record 8.2 million votes, representing 57 per cent of the votes, with her closest contender receiving 39 per cent. The fiercely contested election also saw a notably high 75 per cent turnout from Taiwanese voters.

In a speech following her victory Dr Tsai said, “Taiwan is showing the world how much we cherish our free democratic way of life and how much we cherish our nation.

Dr Tsai was first elected president in 2016 and previously served as Taiwans vice president and as chair of the Democratic Progressive Party.

Tsai Ing-wen’s re-election maintains a pattern of LSE alumni in positions of leadership in Taiwan. Yu Kuo-hua, an LSE student between 1947 and 1949, was Taiwan’s President from 1984 to 1989.

(中時電子報)