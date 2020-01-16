2020國民黨大敗，不僅總統候選人韓國瑜慘輸260萬票，區域立委也狂掉多席，讓黨內青壯派高喊改革。黨主席吳敦義請辭後，究竟誰接班能搶救國民黨？黨務人士點名立委蔣萬安、林奕華，直言若再由大老當政，而非年齡、形象、立場貼近新世代者出頭，國民黨將再度雪崩。

據《聯合新聞網》報導，青年選票流失是國民黨潰敗主因，須轉型方能重生，國民黨黨務人士與青壯派民代點名，下任黨主席該由蔣萬安、林奕華接班。

黨務人士指出，國民黨傳統組織文化與主政者價值觀均窒礙陳腐，下任黨主席若非年輕人或年輕人可接受人選，國民黨將不斷潰敗。蔣萬安、林奕華不僅形象清新、學經歷完整，更在逆風海嘯中強勢挺立，問政立場尤貼近青年世代，包括獨排眾議力挺同婚，這點黨內必須正視。

黨務人士更直言，國民黨慘敗不見得是壞事，大破方能大立，老舊思維須剷除，方能脫胎換骨；民進黨大勝證明國民黨路線與新世代脫節，「挺同」非穩死，兩岸論述更貼近本土才能降低香港「反送中」影響，如此才是國民黨與民進黨繼續競爭的本錢。另外，包括「九二共識」還行不行得通？以及青年所關注的體育、文創、音樂、環保、動保等議題，國民黨也須通盤檢討，重新爭取年輕人支持。

(中時電子報)