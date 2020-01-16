土耳其憲法法院日前裁定，政府封鎖維基百科，違反言論自由。官方公報15日公告詳細裁定內容後，對此一線上百科全書長達兩年又8個多月的禁令已於深夜解除。

土耳其當局於2017年4月29日封鎖維基百科（Wikipedia）。一個下級刑事法院於2017年以維基百科的條目與評論稱土耳其與多個恐怖團體有關連，裁定予以封鎖。營運維基百科的非營利組織維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）針對禁令向土耳其憲法法院提起訴訟。

儘管據報安卡拉有異議的內容只出現在英文版其中兩個頁面中，土耳其仍將維基百科所有語言版本全面封鎖。不但引發強烈抗議，並遭質疑進行媒體審查。

憲法法院於去年12月26日依據歐洲人權法院（European Court of Human Rights）、歐洲理事會（European Council）及聯合國有關網路和言論自由的決定，裁定維基百科遭到封鎖違反言論自由，強調維基百科幫助數以百萬計用戶強化獲取資訊的能力。

憲法法院認為，維基百科屬開放結構，內容可能會包含主觀性資訊並且遭用於惡性意圖。而在遭禁之後，維基百科的志願編輯已經修改或移除涵蓋土耳其相關內容的數個條目。

官方公報15日公告詳細裁定內容指出，土耳其法院封鎖維基百科時，並未針對撰寫爭議訊息者展開調查或進行聽證。裁定作成結論指出，行政和司法當局未能證明禁止進入這個網站的理由正當，並認為阻止進入維基百科的決定沒有遵守民主社會制度的必要條件。

除了中國以外，全面封鎖進入維基百科管道的國家原本只有土耳其。

安卡拉一個下級法院15日傍晚將憲法法院的裁定送達土耳其資訊暨通訊科技局（Information and Communication Technologies Authority）後，土耳其網路用戶深夜已可進入維基百科，長達兩年又8個多月的禁令正式解除。

(中央社)