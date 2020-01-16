財信傳媒董事長謝金河在臉書貼上選前日月潭夜晚冷清照，向蔡英文總統喊話，「是該想想推進觀光產業的時刻，如果少了陸客，還有什麼策略。」對此，有網友幫忙出了點子，「賣芒果乾一定大賺。」

謝金河表示，陸客遊覽日月潭顚峰期，這一帶人擠人，車水馬龍，如今陸客少了，當地餐廳門可羅雀，晚上7點水社碼頭顯得格外寂靜，讓他想起施文彬「傷心酒店」的歌詞，冷淡的光線，黯然的歌聲⋯。

他提及，2019年來台外籍旅客預計可以超過2018年的1104萬人次，但陸客團量大，集中，陸客團進團出及自由行受限後，衝擊最大的是一直以來靠陸客帶來生意的景點。

「台灣發展觀光產業，單靠陸客風險高，但如何讓全世界的人來台觀光，這必須好好改善基本面，像日月潭如果有幾家更有特色的好吃餐廳或高質量的夜間娛樂，一定可以帶來更多人潮。」

謝金河提醒，小英總統進入第二個任期，是到了好好想想推進觀光產業的時候了！如果少了陸客？還有什麼策略。

其實，大陸去年8月起，除了限縮團客，還暫停發放47省市來台自由行簽證，不過交通部觀光局昨（14日）公布數字顯示，去年1整年來台陸客約271萬人次，較前年270萬人次，微幅成長0.5%，仍是正成長。

對於老謝po「哀怨日月潭夜晚」照，向蔡總統喊話，引發大批網友熱議，紛紛回應「這不是大家想要的嗎？不用人擠人，也沒人亂丟垃圾」、「菜回：你們要自立自強！」、「蠻好的啊。年輕人說。氣氛很好。」、「有8百多萬小陰支持者去日月潭觀光就夠了」。

還有網友狠酸，「阿河老是眼睛業障！南向政策非常成功，越南，泰國東南亞女士來台，您都沒看到？」、「這種事情以後請不要再問蔡總統了，煩不煩？」、「總統政策已經很清楚了，不要大陸客！觀光業要自己想出路」。

(中時電子報)