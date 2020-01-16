周三中美簽署第一階段貿易協議，激勵道瓊、標普、那斯達克再創新高，僅有費半指數下跌，終場四大指數漲跌幅介於-1.19%~+0.31%，大型科技股走勢不一，FB、AMD與谷歌小漲，APPLE、NVIDIA、INTEL小幅拉回，跌幅較深為美光-2.35%、台積電ADR-3.17%、特斯拉-3.61%。

因為美國科技回檔，連動周三台股開低震盪，盤中權王2330台積電、股王3008大立光表現不佳拖累，最終加權指數下跌87.93點，跌幅0.72%，收在12,091.88點，結束大選後連續兩天上漲態勢。

OTC指數開高後震盪下跌，指標股6488環球晶撐盤，最終收盤微跌0.05%，挑戰150點大關未捷，目前下方支撐上移至148.01點。

周三台股拉回收長黑K棒，暫時未跌破5日均線，成交量微縮至1,491.58億元，呈現價跌量縮。日KD指標持續走高、MACD柱狀體零軸之下上揚。

目前國際股市重回高檔震盪，台股在選舉變數消失後再度攻高，惟離農曆春節僅有三個交易日，建議操作上，可關注被動元件、矽晶圓、PCB等人氣類股少量操作。

(時報資訊)