羅智強訪美行程。（圖／翻攝臉書）

2020大選國民黨潰敗，黨內改革聲浪四起，台北市議員羅智強多次批吳斯懷，希望他能辭去不分區，拯救國民黨，但因吳斯懷的戀棧，堅持不辭，也讓羅智強放棄再談。今（16）日羅智強重新再出發，將號召全球守護台灣民主。

羅智強14日上節目時激動表示，「如果吳斯懷現在願意請辭，我到他家門口去跪，我都可以！」昨日不斷在臉書PO文批吳斯懷，最後因吳斯懷堅持不辭，因此不願再談。

今日羅智強再出發，說「可以失敗，但絶不灰心」，在國民黨低迷時刻，決定再度以八千里路雲和月的精神，走北美20城，進行15場演講，號召全球的中華民國派一起守護台灣民主。

網友紛喊加油力挺，留言「堅持到底！我們都會一直愛中華民國～一直支持愛國家的你！」有人則建議可以從學校開始，「走進台灣校園，可能更好」、「現在年輕人太缺乏民族認同了」，也有不少海外網友關注，期待羅智強到訪。

(中時電子報)