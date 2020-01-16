陸美兩國終於簽署了第一階段經貿協定，陸媒《環球時報》16日社評指出，它來之不易，值得雙方珍視。

社評強調，這個協定是陸美兩大經濟體22個月貿易戰之後達成的，雙方都蒙受了一些損失，但兩國經濟都處於平穩運行中，顯示出對貿易戰很強的承受力。換句話說，如果貿易戰再打22個月，陸美都有資本宣示自己受得了。所以這個協議不可能是單贏版本，註定是相互妥協的結果。

社評表示，這場美國發動的全面貿易戰，被最終達成的第一階段協定攔住，表明陸美兩國都是清醒的。雙方都認為把貿易戰長期打下去，除了會擴大損失、製造更嚴重的風險，無助於實現各自的戰略目標。

社評稱，22個月的貿易戰與談判相互交織，陸美應當說都更加了解對方能力、意志，還有底線。這對抑制未來陸美發生矛盾時的潛在衝動很可能是有利的。如果以後雙方遇事想增加賭注時，能夠借鏡過去22個月教訓，這場貿易戰就算沒白打了。

陸美簽署的第一階段協定肯定讓雙方都有遺憾，覺得不那麼痛快，這恰恰是一個相對公平協議必將面對的回響。不能不說，此時爭論誰輸、誰贏了，以及輸哪贏哪了，是淺薄的思維方式。這種爭辯常常為了渲染某個政治目的。

社評認為，最值得指出的是，陸美簽的這個協定將進一步擴大兩國貿易，這與貿易戰以來陸美關係整體態勢相左。這構成了一種戰略性悖論：陸美貿易對抗的結果讓兩國市場更緊地扭在一起。

社評表示，非常清楚的是，陸美兩國和全球市場都歡迎第一階段經貿協定。這種歡迎比政壇和輿論很多聲音更真實。未來陸美達成全面經貿協議的難度有可能更高，但希望這個初步協定對雙方作出進一步努力形成積極啟示。過去22個月幾度大起大落，雙方沒有放棄接觸和談判、沒有放棄對共識的艱難接近，這是最大的經驗之一。

社評呼籲，陸美兩國出於政治目的對第一階段協定橫挑鼻子豎挑眼、對雙方未來談判形勢極力唱衰的人和力量，都能夠有所克制。鼓吹把對抗作為優先選項的那些人，同樣應該克制。陸美合則兩利，鬥則俱傷，絕非空話，對這個樸素的道理，反復用進一步的損失驗證是無謂的消耗，繼續推動這種消耗是嚴重缺少道德的表現。

(中時 )