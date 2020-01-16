健和興(3003)自結2019年稅後盈餘為4.3億元，每股盈餘為2.72元，由於大陸5G即將商轉，加上電動車需求增溫，讓健和興今年營運看好。健和興預估，今年業績會比去年好，有機會較去年兩位數成長，美系外資預估，在5G基地台及電動車新客戶市佔率提升下，健和興2020年營收可望年成長20%，今年毛利率可望上揚至33%。

健和興為端子/連接器廠，早期公司產品專注於工業和家用電器，之後逐步拓展基地台及電動汽車(EV)領域，中美貿易戰後，大陸積極建置自主供應鏈，健和興深耕大陸市場已久，目前是華為及中興等基地台供應商，且是華為一級供應商。

健和興自結2019年12月合併營收3.28億元，月增12.86%，年成長2.23%，創歷年同期新高，營業淨利為6047萬元，月增16.74%，年成長8.52%，受到新台幣升值，外幣評價未實現損失近2920萬元影響，單月稅前盈餘為2991萬元，以實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.19元，每股稅後盈餘為0.14元。累計2019年第4季合併營收達9.34億元，較上季成長5.84%，年成長1.84%，每股稅前盈餘為0.76元，每股稅後盈餘為0.52元，累計2019年合併營收為35.02億元，與2018年度營收相當，稅前盈餘為5.81億元，稅後盈餘為4.3億元，每股稅後盈餘為2.72元。

就各產品來看，去年工業加通訊產品佔健和興營收比重約65%，車用約佔16.8%，家電等約佔18.2%。

大陸5G商轉在即，且中美貿易戰後大陸積極建立自主供應鏈，華為等廠商降低對美國供應商的依賴，美系外資認為，健和興在2020年可望獲得華為5G新基地站70%訂單，預估2020年健和興對華為銷售將較去年成長200%，並成為公司最大的客戶。

在電動車方面，健和興主要產品為電動車高壓連接器及電動車基礎設施的充電槍，隨著電動車基礎建設需求強勁及美國電動車OEM出貨成長，成為健和興去年業績成長主要動能，預估相關產品將在今年帶來更多業績貢獻。

(時報資訊)