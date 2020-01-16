中美兩國美東時間15日在白宮完成首階段貿易協議的簽署，據協議文本，中國如此前外傳將在兩年中向美國增購2千億美元商品與服務，不過採購幅度限制為階梯式，2020年最低僅需要增購2千億中的767億美元。

根據中美首階段貿易協議文本，中國將在兩年中至少向美國增購製成品777億美元、農產品320億美元、能源524億美元、服務379億美元。

不過該限制為階梯式，在2020年，中國僅需要向美國增購製成品329億美元、農產品125億美元、能源185億美元、服務128億美元，即可履行協議標準，餘下的1,233億美元增購規模則被列於2021年要進行。

此前外界估計，中國很難達到2千億美元的增購規模，如外傳的400億美元至500億美元農產品採購幅度，便被分析機構視為天文數字。

但按照協議，至少在2020年中國履約可行性大幅提高，如在農產品，僅需要採購2017年基準的240億美元，再加上125億美元，總計365億美元的美國農產品即可達標。換言之，其實中國2020年不一定會採購到盛傳的400億美元農產品。

(工商 )