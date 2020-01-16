中美成功簽訂首階段貿易協議，其中金融服務章節方面，中國將加速金融開放，在4月以前取消外資證券、保險公司在中國的持股限制。

據貿易協議文本，中國將在2020年4月1日以前取消壽險、養老金和健康保險領域的外資持股上限，允許該領域美國保險公司在中國獨資經營。中國也將在4月1日以前取消外資證券公司持股上限，允許美國公司獨資經營證券、資管、期貨領域。

此前中國已經表示過加速推進金融開放的決心，按原本中國披露的行程表，1月會取消對期貨公司外資持股限制，在4月前取消共同基金的外資持股限制，在12月前取消證券公司的外資持股限制。故此次協議文本，加速外資獨資經營證券公司的動作，涉及包括投行、承銷等業務。

保險方面，中國也在1月取消人壽保險公司的外資持股上限。不過根據協議文本，中國也需要在4月以前取消所有保險行業的業務範圍限制。

路透分析，儘管美國吹捧此次金融領域達成的成就，但許多成果似乎早都已是中國已經或是正在推動的。而業內人士指出，鑑於此前中國未能兌現公平經商等承諾，尚要研究此次協議的效力與執行程度。

(工商 )