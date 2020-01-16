中美首階段貿易協議將促成美國轉型成為稀土生產國，按協議文本，全球最大的稀土生產國中國將開始向美國採購鈧和釔兩種稀土。

路透報導，根據中美協議文本，鈧和釔兩種稀土被列於中國向美國的採購清單中，上述稀土普遍被用於照明和電腦當中，這可能為美國戰略性礦物開發業者帶來商機。

報導稱，儘管目前美國沒有生產鈧和釔，但部分新興礦工與企業已經開始挖掘美國礦山生產這些稀土，首階段中美貿易協議將能為這些新興企業保證客戶，有助於其後續融資。報導引述德州礦產資源公司說法，協議為美國生產者帶來額外市場。

此舉也讓美國踏入生產戰略性礦物的領域，報導引述文件稱，在近幾個月五角大廈已開始為美國稀土項目提供資金，期望美國擺脫稀土依賴中國的處境。

中國是目前全球最大的稀土生產國，此次從賣方成為買主的轉變使外界訝異。此前也有相關動作，讓外界認為中國可能會拿稀土作為籌碼來對付美國的貿易戰攻勢。

不過值得注意的是，該貿易協定不涉及釹和鐠這兩種最常使用的稀土類型。

(工商 )