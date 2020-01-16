劉松仁元旦曾發文。（圖／翻攝自劉松仁Damian微博）

70歲香港男星劉松仁曾演出電視劇《步步驚心》、《戀香》、《聶小倩》，今(16日)港媒報導他疑似中風，目擊他拄著拐杖一跛一跛出發到文化中心場館準備演出，他右手握拳但食指和小指無法彎曲，詢問他目前身體狀況，他低調表示「受傷」，正在康復中。

劉松仁4年前曾參演奇幻偶像劇《聶小倩》，以樹妖姥姥一角引起觀眾討論，過去他演出周星馳版的電影《鹿鼎記》中「陳近南」，正義形象深植人心，又在《步步驚心》中飾演「四爺」吳奇隆的父親「康熙帝」，角色形象變化大，演技備受好評。

據《星島日報》報導，近日劉松仁忙演出音樂劇，有消息指他最近身體狀況大不如前，不但身形消瘦，還疑因中風行動不便，但幸好沒影響臉部神經，求證他本人，劉松仁回答聽來有點口吃，說：「希望康復中」，但不願多說病況，還笑問記者有沒有來看舞台劇，仍能幽默說笑，精神狀況不錯。

而觀察劉松仁的微博近期仍有發文，最後一則是今年元旦所發的PO文，宣傳音樂劇《利瑪竇》，也寫下：「很高興有一群這樣的合作者。這是上主的禮物」，可見十分敬業且樂於工作。

(中時電子報)