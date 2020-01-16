在市場擔心周三美中簽署第一階段協議、以及周四台積電法說會後恐短線利多出盡，加上只剩3個交易日台股封關過年，提前獲利調節賣壓出籠下，指數周三開低走低以下跌87點收在12091.88點。

如規劃，若無意外台股可望拉到相對高檔等待美中簽署第一階段協議，而在周三美中簽署第一階段協議、以及周四法說會後，加上9天長假節前賣壓效應，台股短線恐利多出盡拉回整理。

周三這根中長黑下來，縱周四周五有做短線反彈，12200上下應仍是短壓區，萬一破12000則就直接下來測季線上下。

至於開紅盤後台股走勢看法仍不變，若是撐在相對高點封關，則縱使封關期間美股上漲，則台股開紅盤後往上反映1~2天也會拉回整理，來反應1月營收短線利空。

若是封關期間美股漲多拉回整理，則提防開紅盤後台股直接開低下來整理。故過年前後台股應是進入季線~12200上下區間震盪整理的機率較高，萬一有利空則回測半年線甚至年線再上去。

(時報資訊)