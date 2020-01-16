美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少250萬桶，市場預估增加50萬桶。上周汽油與餾分油庫存分別增加670萬桶與820萬桶，市場預估分別增加330萬桶與130萬桶。

2.美國汽油與餾分油庫存意外大增，周三油價創數周新低。紐約2月期油收跌42美分或0.7%，為每桶57.81美元，創12月3日來新低。倫敦布蘭特3月期油收跌49美分或0.8%，為每桶64美元，創12月11日以來最低。

3.聯準會（Fed）公布轄區經濟報告「褐皮書」，指2019年最後6周美國經濟保持溫和成長，惟貿易緊張局勢帶來負面影響。關稅和貿易的不確定使部分企業持續承受壓力，原材料加徵關稅導致部分製造商利潤縮水，需要調漲最終產品價格。雖然美國就業仍然緊俏，失業率接近50年來最低，但部分地區的製造、運輸和能源業出現裁員情形。

4.美國紐約聯準銀行公布，1月製造業指數升至4.8，優於市場預期的3.6。新訂單、支付價格分項指數上揚，但就業分項指數下滑。衡量企業對未來6個月展望的指數回落，反映企業信心轉弱。

(時報資訊)