2020國民黨大敗，不僅總統候選人韓國瑜慘輸260萬票，區域立委也狂掉多席，讓黨內青壯派高喊改革，黨名「中國國民黨」究竟該不該把「中國」去掉，或另取新名？更成各界焦點。台北市議員徐巧芯提出3大看法，並直言國民黨一開始也不叫國民黨，黨名改不改絕非「禁忌」事，若國民黨再不譴責大陸對我們生存空間的打壓，那就活該失去使用「中國」二字的機會。

徐巧芯在臉書發表《打破KMT迷思-第四篇》強調：「改黨名？應該先說清楚中國國民黨的『中國』是什麼意思！」全文如下：

每次國民黨敗選，都會有人問該不該把「中國國民黨」的「中國」二字改掉。2016年我提出改革意見時，也被問過這個問題，但當時可能論述的順序不是那麼好（事後自我檢討），所以反而引起軒然大波，到我去年選議員都還有人質疑我，所以這一次我談論這個議題的時候試圖論述的更清楚一點。

一、要先說清楚何謂「中國」：

其實世界上沒有一個國家的正式國名叫做「中國」！大陸的國號叫做「中華人民共和國」，我們則是「中華民國」。「中國」兩個字只是簡稱。

其實大陸也知道自己不是「中國」！在他們的教科書當中是自稱「新中國」的。

本來是：

「新中國」（中華人民共和國）V.S. 「中國」（中華民國）

只是近年來北京不斷搶奪「中國」二字，那我們當然覺得自己跟他不一樣，所以，「既然你說你是中國，那我們就是台灣了」的想法油然而生。

在討論要不要改黨名之前，應該說清楚這件事。大陸不是中國，他們是「新中國」，是他們刻意的打壓我們的生存空間。如果國民黨人不敢譴責大陸的這種行為，那麼活該失去「中國」二字的使用機會。

二、政黨是一群人的組成，重點在人的行為：

政黨是一群人的組成，如果把黨名改了，但裡面的成員換湯不換藥、行為也沒有改變，那也是沒有用的。

舉例來說，如果我們改成「反中國民黨」，但黨內仍然一堆兩岸紅利的既得利益者，民眾會真的覺得國民黨不是一個親共的政黨了嗎？不會的！因此，想拉開民眾對國民黨親共的距離，重點在於如何有效管理、約束黨內的黨公職人員，才是正道。

三、政黨的名字要不要改，尊重黨內民主程序：

民主國家的政黨是一個社團法人，任何人有意見都可以提出來，讓成員來決定。當然也包含黨名該不該改。

因此我認為讓這件事有討論並不是壞事。事實上，國民黨也不是一開始就叫這個名字，我們也曾以興中會、中華革命黨的名字出現在歷史中。所以切勿把黨名改不改當成「禁忌」的事，而是在討論過程中要把話講清楚，支持改的、不支持改的互相辯論，以民主程序決定即可。

(中時電子報)